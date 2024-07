Wimbledon esordio vincente per Musetti e Darderi Nardi e Bellucci ko al primo turno

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 2 luglio 2024) (Adnkronos) –per Lorenzo, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. L’azzurro, numero 25 del mondo e del seeding, supera il francese Constant Lestienne, con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-4), 6-2, 6-2 in tre ore e sette minuti. Al secondoaffronterà Lucianoin un derby azzurro.alsupera il britannico Jan Choinski al quinto set con il punteggio di 7-5, 4-6, 2-6, 7-5, 6-2 in 3 ore e trenta minuti. Lucako al. L’azzurro, numero 75 del mondo, cede all’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 31 del ranking Atp e 30 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 in un’ora e 44 minuti.