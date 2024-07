Wimbledon 2024 tanta Italia oggi in campo | Musetti e Darderi per il secondo turno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 luglio 2024) Londra, 2 luglioanche, 2 luglio, per la seconda giornata dello Slam londinese in diretta tv e streaming su Sky. In programma i match del primo, con l’avvio alle 14.30ne sulCentrale, alle 14 sul1 e alle 12 sui campi periferici. Sul7, riflettori su Lorenzo: la testa di serie numero 25, reduce dalla finale giocata al Queen’s, esordisce alle 12 nel primo match contro il francese Constant Lestienne. Sul18, ilmatch in programma è la prosecuzione della sfida tra Mattia Bellucci e lo statunitense Ben Shelton: Bellucci conduce 2 set a 1 contro la testa di serie numero 14. Sulnumero 4, alle 12 Luca Nardi debutta contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry.