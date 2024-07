Wimbledon 2024 programma e ordine di gioco oggi | le partite di martedì 2 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

Grande attesa sul Centre Court per rivedere Novak Djokovic, al rientro lampo dopo l'operazione al ginocchio, atteso da Copriva. Ma prima, l'esordio della regina in carica Marketa Vondrousova contro Bouzas Mineiro. Subito in campo alle 12 Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Luca Nardi mentre alle 14.00 toccherà a Lucia Bronzetti. Come secondo match sul campo 18 ci sarà la prosecuzione del match tra Bellucci e Shelton, con l'azzurro avanti due set a uno e a un solo parziale dall'eliminare la testa di serie numero 14. Di seguito ilcompleto. CENTRE COURT Dalle 14:30 – Bouzas Maneiro vs (6) Vondrousova a seguire – Kopriva vs (2) Djokovic a seguire – Murray vs Machac COURT 1 Ore 14:00 – (4) Rybakina v Ruse a seguire – Carballes Baena vs (4) Zverev a seguire – (1) Swiatek vs Kenin COURT 2 Ore 12:00 – Krueger vs (5) Pegula a seguire – (6) Rublev vs Comesana a seguire – (28) Draper vs Ymer a seguire – (10) Jabeur vs Uchijima COURT 3 Ore 12:00 – (7) Hurkacz vs Albot a seguire – (32) Boulter vs Maria a seguire – Norrie vs Diaz Acosta a seguire – (11) Collins vs Tauson COURT 12 Ore 12:00 – Duckworth vs (9) De Minaur a seguire – Tomljanovic vs (13) Ostapenko a seguire – Putintseva vs Kerber a seguire – Evans vs (24) Tabilo COURT 18 Ore 12:00 – Dart vs Bai non prima delle ore 13:30 – Bellucci vs Shelton (da 6-3 3-6 6-3) a seguire – Daniel vs (11) Tsitsipas a seguire – (13) Fritz vs O'Connell non prima delle ore 18:30 – Linette vs (21) Svitolina COURT 4 Ore 12:00 – (30) Etcheverry vs Nardi a seguire – Masarova vs (15) Samsonova a seguire – Safiullin vs (26) Cerundolo a seguire – Carle vs Volynets COURT 5 Ore 12:00 – Bucsa vss Bogdan a seguire – Kalinina vs Avanesyan a seguire – Ruusuvuori vs McDonald a seguire – Halys vs Eubanks COURT 6 Ore 12:00 – Nishioka vs Borges a seguire – Pera vs Potapova a seguire – Nishikori vs Rinderknech COURT 7 Ore 12:00 – Lestienne vs (25) Musetti a seguire – Fils vs Stricker a seguire – Dodin vs Snigur COURT 8 Ore 12:00 – Siegemund vs Baindl a seguire – Fearnley vs Moro Canas a seguire – Sherif vs Galfi a seguire – Golubic vs Niemeier COURT 9 Ore 12:00 – Popyrin vs Monteiro a seguire – Bouzkova vs Riera a seguire – Cobolli vs Hijikata a seguire – Osorio vs Davis COURT 11 Ore 12:00 – Wang vs Tomova a seguire – Coria vs Walton a seguire – Montgomery vs Gadecki a seguire – Pouille vs Djere COURT 14 Ore 12:00 – Jubb vs Seyboth Wild a seguire – (23) Garcia vs Blinkova a seguire – Karatsev vs (21) Khachanov a seguire – Frech vs (20) Haddad Maia COURT 15 Ore 12:00 – Munar vs Harris a seguire – (17) Kalinskaya vs Udvardy a seguire – Searle vs Giron a seguire – Jones vs Martic COURT 16 Ore 12:00 – (20) Korda vs Mpetshi Perricard a seguire – (15) Rune vs Kwon a seguire – Wozniacki vs Parks a seguire – (31) Krejcikova vs Kudermetova COURT 17 Ore 12:00 – Darderi vs Choinski a seguire – Bronzetti vs (30) Fernandez a seguire – Stakusic vs (27) Siniakova a seguire – (17) Auger-Aliassime vs Kokkinakis