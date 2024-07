Volley il calendario dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 | date e orari Debutto con il Brasile!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) L’Italia vuole essere grande protagonista nel torneo dimaschiledi, che andranno in scena dal 26 luglio all’11 agosto. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi, reduci dal trionfo in Nations League, hanno tutte le carte in regola per puntare al bersaglio grosso nella rassegna a cinque cerchi. Gli azzurri esordiranno sabato 27 luglio (ore 13.00) contro il: sarà una sfida al cardiopalma contro i verdeoro, una vera Classica della pallavolo internazionale. Simone Giannelli e compagni, che sono state inserite nel gruppo B, torneranno poi in campo martedì 30 luglio (ore 09.00) per fronteggiare l’Egitto, la rivale sulla carta più agevole dell’intero raggruppamento. La conclusione della fase a gironi è in programma sabato 3 agosto (ore 17.