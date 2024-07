Vittorio Feltri è impazzito oppure ha bevuto | Di Tajani me ne sbatto Gasparri non è un c…o e Sallusti è un vigliacco

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Di Antoniose ne sbatte i coglioni. Maurizioinvece è un pirla. E Alessandronon è certo un cuor di leone.è finito nella bufera perché sul Giornale ha firmato un editoriale in cui critica Forza Italia per l’inciucio su Ursula von der Leyen e per aver «tagliato fuori» Giorgia Meloni. E subito su di lui sono piovute le critiche più feroci: c’è chi gli ha dato del rimbambito. Ma l’ex direttore de L’Indipendente, di Libero e del Giornale in un’intervista al Fatto Quotidiano risponde da par suo. «Ho scritto una considerazione personale e sono stato ricoperto da una valanga di insulti. Questo la dice lunga sul livello di elaborazione intellettuale di questi signori e sui loro argomenti. Poveretti», esordisce.