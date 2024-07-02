Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 19:15 (Di martedì 2 luglio 2024) Viabilità 2 LUGLIO 2024 ORE 19.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLAA E APPAI E TRA PONTINA E Roma-FIUMICINO, MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODEA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA ARDEATINA E APPIA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA NEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE DI LATINA INFINE, RICORDIAMO, CHE FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA LINEA FL7 Roma-NAPOLI VIA FORMI LA CIRCOLazioNE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 18:45 - TRA I TRENI COINVOLTI, ANCHE ALCUNI DELLE LINEE, ROMA-NETTUNO, ROMA-FORMIA GAETA E ROMA-PRIVERNO CON MODIFICHE DI ORARIO, CANCELLAZIONI O LIMITAZIONI DI PERCORSO. DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 2 LUGLIO 2024 ORE 18. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA ARDEATINA E PONTINA, MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODE TRA ROMA-FIUMICINO E COLOMBO E TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RALLENTA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALGOA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA NEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE TRAFFICO INCOLONNATO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA INFINE, RICORDIAMO, CHE FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 18:15 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUASAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO, TRAFFICO REGOALRE ANSAIMO SUL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA ROAM-FIUMICINO E TUSCOLANA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RALLENTA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA RIMOSSO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULLA PONTIAN ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD, PERMAGONO CODE PER TRAFFICO INTESO TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI LATINA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALGOA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA NEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE INFINE, RICORDIAMO, CHE FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 17:45 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUASAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO, TRAFFICO REGOALRE ANSAIMO SUL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA ROAM-FIUMICINO E TUSCOLANA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RALLENTA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA RIMOSSO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULLA PONTIAN ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD, PERMAGONO CODE PER TRAFFICO INTESO TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI LATINA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALGOA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA NEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE INFINE, RICORDIAMO, CHE FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE. romadailynews
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