Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 17:45 (Di martedì 2 luglio 2024) Viabilità 2 LUGLIO 2024 ORE 17.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma-NAPOLI, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUASAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO, TRAFFICO REGOALRE ANSAIMO SUL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA ROAM-FIUMICINO E TUSCOLANA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RALLENTA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA RIMOSSO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULLA PONTIAN ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD, PERMAGONO CODE PER TRAFFICO INTESO TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI LATINA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALGOA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA NEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE INFINE, RICORDIAMO, CHE FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA LINEA FL7 Roma-NAPOLI VIA FORMI LA CIRCOLazioNE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 17:15 - VIABILITÀ 2 LUGLIO 2024 ORE 16. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA, METNRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA TRAFFICO INCOLONNATO PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI LATINA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALGOA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA NEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE INFINE, RICORDIAMO, CHE FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 16:30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA, METNRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA TRAFFICO INCOLONNATO PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI LATINA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALGOA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA NEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE INFINE, RICORDIAMO, CHE FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ 2 LUGLIO 2024 ORE 15. DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE SI STA IN CODA TRA OLGAITA E LA STORATA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLE GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA NEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLA MOLE E ALBANO LAZIALE RICORDIAMO CHE è STATA RIAPERTA LA VIA TRIONFALE CHIUSA NELLA GIORNATA DI IERI A CAUSA DI UN GUASTO ALLE TUBATURE DEL GAS E CONTESTUALMENTE RIATTIVATA LA TRATTA FERROVIARIA DELLA ROMA VITERBO TRA MONTE MARIO E LA STORTA INOLTRE, LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE. romadailynews
- 02/07/2024 - 17:27 - Iniziati i lavori di ripristino della strada regionale n.47 di Cogne Presidente Testolin e Assessore Sapinet: Valle d'... - ' La Valle d'Aosta - commentano l'Assessore, Davide Sapinet e il Presidente della Regione, Renzo ... Ogni attività successiva di ripristino della viabilità è condizionata dalle attività di spostamento ... appweb.regione.vda
- Venerdì 5 luglio l'inaugurazione e i primi spettacoli di luci di Cuneo Illuminata - Cuneo Illuminata è resa possibile grazie al patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Cuneo. È sostenuta dalla Fondazione CRC, dalla Fondazione CRT, Intesa Sanpaolo, ... ideawebtv
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