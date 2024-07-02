Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 17:15 (Di martedì 2 luglio 2024) Viabilità 2 LUGLIO 2024 ORE 16.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA, METNRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA TRAFFICO INCOLONNATO PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI LATINA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALGOA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA NEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE INFINE, RICORDIAMO, CHE FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA LINEA FL7 Roma-NAPOLI VIA FORMI LA CIRCOLazioNE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 16:30 - DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA, METNRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA TRAFFICO INCOLONNATO PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI LATINA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALGOA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA NEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE INFINE, RICORDIAMO, CHE FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ 2 LUGLIO 2024 ORE 15. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE SI STA IN CODA TRA OLGAITA E LA STORATA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLE GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA NEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLA MOLE E ALBANO LAZIALE RICORDIAMO CHE è STATA RIAPERTA LA VIA TRIONFALE CHIUSA NELLA GIORNATA DI IERI A CAUSA DI UN GUASTO ALLE TUBATURE DEL GAS E CONTESTUALMENTE RIATTIVATA LA TRATTA FERROVIARIA DELLA ROMA VITERBO TRA MONTE MARIO E LA STORTA INOLTRE, LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 12:30 - 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA LAURENTINA SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA E TIBURTINA IN USCITA SUPERATO IL RACCORDO E TRAFFICO INTENSO NEI CENTRI ABITATI DI CASTEL GANDOLFO GENZANO DI ROMA E VELLETRI CON CODE NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO CHE è STATA RIAPERTA LA VIA TRIONFALE CHIUSA NELLA GIORNATA DI IERI A CAUSA DI UN GUASTO ALLE TUBATURE DEL GAS E CONTESTUALMENTE RIATTIVATA LA TRATTA FERROVIARIA DELLA ROMA VITERBO TRA MONTE MARIO E LA STORTA ANCORA DISAGI ALLO SVINCOLO DI OTTAVIA NELLE DUE DIREZIONI DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- La Lombardia approva l'intesa per il raccordo autostradale Tibre - ...di protocollo d'intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Regione ... Il prolungamento alleggerirà infatti il traffico nei paesi sgravando nel complesso la viabilità ordinaria,... parmadaily
- Lungo la strada per Cogne divorata dalle acque: lavori iniziati, ma tempi incerti - Aostasera - Tag: alluvione cogne , Assessorato alle opere pubbliche , regione , ripristino viabilità per Cogne , strada regionale 47 aostasera
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