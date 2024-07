Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024)2 LUGLIOORE 15.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE SI STA IN CODA TRA OLGAITA E LA STORATA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLE GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA NEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLA MOLE E ALBANO LAZIALE RICORDIAMO CHE è STATA RIAPERTA LA VIA TRIONFALE CHIUSA NELLA GIORNATA DI IERI A CAUSA DI UN GUASTO ALLE TUBATURE DEL GAS E CONTESTUALMENTE RIATTIVATA LA TRATTA FERROVIARIA DELLAVITERBO TRA MONTE MARIO E LA STORTA INOLTRE, LINEA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LA CIRCONE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE.