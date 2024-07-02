Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 15:30 (Di martedì 2 luglio 2024) Viabilità 2 LUGLIO 2024 ORE 15.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE SI STA IN CODA TRA OLGAITA E LA STORATA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLE GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA NEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLA MOLE E ALBANO LAZIALE RICORDIAMO CHE è STATA RIAPERTA LA VIA TRIONFALE CHIUSA NELLA GIORNATA DI IERI A CAUSA DI UN GUASTO ALLE TUBATURE DEL GAS E CONTESTUALMENTE RIATTIVATA LA TRATTA FERROVIARIA DELLA Roma VITERBO TRA MONTE MARIO E LA STORTA INOLTRE, LINEA Roma-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LA CIRCOLazioNE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 12:30 - 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA LAURENTINA SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA E TIBURTINA IN USCITA SUPERATO IL RACCORDO E TRAFFICO INTENSO NEI CENTRI ABITATI DI CASTEL GANDOLFO GENZANO DI ROMA E VELLETRI CON CODE NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO CHE è STATA RIAPERTA LA VIA TRIONFALE CHIUSA NELLA GIORNATA DI IERI A CAUSA DI UN GUASTO ALLE TUBATURE DEL GAS E CONTESTUALMENTE RIATTIVATA LA TRATTA FERROVIARIA DELLA ROMA VITERBO TRA MONTE MARIO E LA STORTA ANCORA DISAGI ALLO SVINCOLO DI OTTAVIA NELLE DUE DIREZIONI DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 11:30 - 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA LAURENTINA SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA E TIBURTINA IN USCITA SUPERATO IL RACCORDO E TRAFFICO INTENSO NEI CENTRI ABITATI DI CASTEL GANDOLFO GENZANO DI ROMA E VELLETRI CON CODE NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO CHE è STATA RIAPERTA LA VIA TRIONFALE CHIUSA NELLA GIORNATA DI IERI A CAUSA DI UN GUASTO ALLE TUBATURE DEL GAS E CONTESTUALMENTE RIATTIVATA LA TRATTA FERROVIARIA DELLA ROMA VITERBO TRA MONTE MARIO E LA STORTA ANCORA DISAGI ALLO SVINCOLO DI OTTAVIA NELLE DUE DIREZIONI DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 10:30 - TRA I TRENI COINVOLTI, ANCHE ALCUNI DELLE LINEE ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, ROMA-NETTUNO, ROMA-FORMIA GAETA E ROMA-PRIVERNO CON MODIFICHE DI ORARIO, CANCELLAZIONI O LIMITAZIONI DI PERCORSO. VIABILITÀ 2 LUGLIO 2024 ORE 07. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA INCOLONNAMENTI IN ENTRATA SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE POI CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCOROD ANULARE ALTEZZA GALLERIA APPIA CON RIPERCUSSIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SEMPRE CODE IN ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA POI A SUD CI SONO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VEROS LA CAPITALE TRASPORTO SU FERRO ANCORA SOSPESA LA LINEA ROMA VITERBO A CAUSA DI UN GUASTO ALLE TUBATURE DEL GAS CON LA CGIUSURA DEL TRATTO TRA MONTE MARIO E LA STORTA CON LA CONSEGUENTE CHIUSURA ANCHE DELLA VIA TRIONFALE SULLO STESSO TRATTO INOLTRE LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE. romadailynews
- Viabilità - Sulla SR 3 Flaminia investimento di 625.390 euro per sistemazione dei piani viabili e messa in sicurezza - L'Ente, in qualità di soggetto gestore della viabilità regionale, già da novembre 2023 ha chiesto alla Regione di programmare gli interventi da realizzare sulle strade regionali per il triennio 2024/... provincia.perugia
- Nuova Autostrada Tirreno - Brennero, arriva l'ok per il suo completamento - ...un protocollo d'intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Regione ... Il prolungamento alleggerirà infatti il traffico nei paesi sgravando nel complesso la viabilità ordinaria,... virgilio
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