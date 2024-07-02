Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 08:45 (Di martedì 2 luglio 2024) Viabilità 2 LUGLIO 2024 ORE 07.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA INCOLONNAMENTI IN ENTRATA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE POI CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCOROD ANULARE ALTEZZA GALLERIA APPIA CON RIPERCUSSIONE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SEMPRE CODE IN ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA POI A SUD CI SONO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VEROS LA CAPITALE TRASPORTO SU FERRO ANCORA SOSPESA LA LINEA Roma VITERBO A CAUSA DI UN GUASTO ALLE TUBATURE DEL GAS CON LA CGIUSURA DEL TRATTO TRA MONTE MARIO E LA STORTA CON LA CONSEGUENTE CHIUSURA ANCHE DELLA VIA TRIONFALE SULLO STESSO TRATTO INOLTRE LINEA Roma-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LA CIRCOLazioNE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ 2 LUGLIO 2024 ORE 07. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA INCOLONNAMENTI IN ENTRATA SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE POI CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCOROD ANULARE ALTEZZA GALLERIA APPIA CON RIPERCUSSIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SEMPRE CODE IN ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA POI A SUD CI SONO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VEROS LA CAPITALE TRASPORTO SU FERRO ANCORA SOSPESA LA LINEA ROMA VITERBO A CAUSA DI UN GUASTO ALLE TUBATURE DEL GAS CON LA CGIUSURA DEL TRATTO TRA MONTE MARIO E LA STORTA CON LA CONSEGUENTE CHIUSURA ANCHE DELLA VIA TRIONFALE SULLO STESSO TRATTO INOLTRE LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 07:30 - 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA INCOLONNAMENTI IN ENTRATA SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE POI CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCOROD ANULARE ALTEZZA GALLERIA APPIA CON RIPERCUSSIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SEMPRE CODE IN ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA POI A SUD CI SONO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VEROS LA CAPITALE TRASPORTO SU FERRO ANCORA SOSPESA LA LINEA ROMA VITERBO A CAUSA DI UN GUASTO ALLE TUBATURE DEL GAS CON LA CGIUSURA DEL TRATTO TRA MONTE MARIO E LA STORTA CON LA CONSEGUENTE CHIUSURA ANCHE DELLA VIA TRIONFALE SULLO STESSO TRATTO INOLTRE LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 20:30 - ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, RIAPERTA QUESTA MATTINA LA STAZIONE VITTORIO EMANUELE INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3 ROMA-VITERBO ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE TRA ROMA MONTE MARIO E LA STORTA, È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA I TRENI REGIONALI SUBISCONO RITARDI, LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Lungotevere di San Paolo, la Polizia Locale smantella un insediamento abusivo - ...di agenti dei gruppi GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell'Unità SPE della Polizia Locale di Roma Capitale, ausiliati da personale del Gruppo VIII Tintoretto per la gestione della viabilità, ... iltabloid
- Bloccati per ore nel parcheggio dopo il concerto di Calcutta. Residenti e spettatori contro Rock in Roma - Ma la gestione della viabilità, ed a dirlo sono gli stessi fan, va sicuramente rivista. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Roma usa la nostra Partner App gratuita ! ... romatoday
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