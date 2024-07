Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024)2 LUGLIOORE 07.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA INCOLONNAMENTI IN ENTRATA SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE POI CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCOROD ANULARE ALTEZZA GALLERIA APPIA CON RIPERCUSSIONE SULLA DIRAMAZIONESUD SEMPRE CODE IN ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA POI A SUD CI SONO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VEROS LA CAPITALE TRASPORTO SU FERRO ANCORA SOSPESA LA LINEAVITERBO A CAUSA DI UN GUASTO ALLE TUBATURE DEL GAS CON LA CGIUSURA DEL TRATTO TRA MONTE MARIO E LA STORTA CON LA CONSEGUENTE CHIUSURA ANCHE DELLA VIA TRIONFALE SULLO STESSO TRATTO INOLTRE LINEA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 13 SETTEMBRE PER LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LA CIRCONE FERROVIARIA SUBIRÀ MODIFICHE.