Vedere stato e capacità della batteria su Android e iPhone

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di martedì 2 luglio 2024) Con il passare del tempo il nostro smartphone non mantiene più la carica o arriva a metà giornata con meno del 20% di carica, senza aver nemmeno aperto un'app? Anche se in alcuni casi possiamo risolvere dando uno sguardo al consumo energetico delle app, nella stragrande maggioranza dei casi i problemi sono dovuti all'usura inevitabile, specie se il nostro telefono ha più di 2 anni sulle spalle. Per fortuna i moderni sistemi operativi per telefoni permettono di tenere sempre d'occhio lo, così da sapere se è ancora in ottima salute o se dobbiamo pensare alla sostituzione. In questa guida vi mostreremo infatti comelosu, leggendo le informazioni fornite dal sistema stesso oppure utilizzando qualche app esterna.