Vanessa Minotti età e altezza

Leggi tutta la notizia su bellezze.tv

(Di martedì 2 luglio 2024)è una presentatrice e inviata che lavora anche in radio e ha un passato (e un presente) come modella. La bellapresenta è la prima “meteorina” a dare le previsioni del tempo in lingua straniera e lo fa per 3BMeteo. Inoltre è una presentatrice di 7 Gold Sport e inviata per Quelli Che Rai 2. In radio invece lavora per Radio Deejay, Kiss Kiss e RTL 102.5, insomma una che non si annoia.Minitti ha iniziato come modella a 16 anni e ai 20 ha cominciato a lavorare in radio e TV, ma qual è l’età di? Velo sveliamo noi (ha 27 anni oggi nel luglio del 2024) e già che ci siamo vi diamo anche altre informazioni interessanti. Data di Nascita 8 Luglio 1996 Luogo di Nascita Monza172 cm Peso Misure Seno Piede Vi lasciamo questa foto di Instagram della favolosaVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articoloetà eTutte le bellezze della TV.