Una Voce per Padre Pio torna per il 25 anno Ecco gli ospiti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 luglio 2024) “UnaperPio”per il 25°. Tra gli: Al Bano, Orietta Berti, Ermal Meta. Conduce Mara Venier (mercoledì 3 luglio, in prima serata) Venticinque anni dalla prima messa in onda; venticinque anni di storie ed esperienze di devozione e fede:“UnaperPio”, in onda da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (Bn) mercoledì 3 luglio alle 21.35 su Rai 1 (e in replica pomeridiana il 28 luglio), con la conduzione di Mara Venier. L’edizione 2024 di “UnaperPio”, un programma nato da un’idea di Enzo Palumbo, riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano; Rita Pavone; Fausto Leali; Orietta Berti; Maninni; Ermal Meta; Jasmine Carrisi; Raf; Mario Biondi; Vinicio Marchioni.