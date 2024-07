Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo prime foto social con il pancione

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo l’annuncio della gravidanza sul palco dell’Olimpico,, al secolo Niccolò Moriconi, e la compagnaDisi godono alcuni giorni di relax in Sicilia. E l’occasione è anche quella per mostrare lecon ilche cresce. Diha postato su Instagram un carousel di immagini con una caption piuttosto spiritosa: “Un po’ di panciotta, un po’ di voglie, e un chitarrista messicano che ho trovato in Sicilia”. Moltissimi, ovviamente, i commenti sotto le, che si aggiungono alle tante congratulazioni ricevute dalla coppia dopo aver reso nota la gravidanza. Il cantante, impegnato con il tour La favola continua che lo sta portando in giro negli stadi italiani, ha rivelato ai fan la gravidanza della compagna, cui è legato dal 2021, facendola sentire proprio sul palco al termine di un concerto, e subito dopo l’annuncio ha pubblicato su Instagram una dolcissima lettera dedicata al figlio in arrivo.