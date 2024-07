Ue | Turco M5S ' spesa su investimenti infrastrutturali al palo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Un fallimento annunciato. È questo il risultato del governo Meloni e del ministro Fitto sui fondi del Pnrr, sui fondi europei e sul fondo complementare. Per mesi hanno detto che era fondamentale accentrare il potere economico in capo al dicastero di Fitto, al fine di spendere meglio e più velocemente le risorse. Oggi, per l'ennesima volta, la freddezza dei numeri smaschera questa favoletta propagandistica del governo". Lo afferma il senatore M5S Mario,vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nonché coordinatore del comitato economia, lavoro e impresa. "Dalla relazione trimestrale all'Unione europea trasmessa dalle autorità di gestione dei vari programmi, vengono fuori numeri spaventosi sulla messa a terra governativa: a fine aprile 2024 è stato speso solo lo 0,9% dei 74 miliardi di Fondi strutturali europei e dei cofinanziamenti nazionali a valere sulla programmazione 2021-2027.