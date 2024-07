Ue | giornate studio Ecr Procaccini ‘cittadini chiedono di tornare a idea originale Europa’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (Adnkronos) – Si è conclusa oggi pomeriggio la seconda giornata diche il gruppo Ecr al Parlamento europeo ha organizzato dal 1 al 4 luglio presso il resort Mangia’s di Brucoli, in provincia di Siracusa. La prima sessione dei lavori, dedicata all’Alleanza atlantica come base per la sicurezza europea, è stata introdotta dall’eurodeputato di Ecr Charlie Weimers e ha visto i contributi del senatore di Fdi Giulio Terzi di Sant’Agata, del vicepresidente senior per l’intelligence, l’analisi e le politiche Ue/Nato di Leonardo, Andrea Nativi; dell’ex eurodeputato Geoffrey Van Orden e del giornalista Fausto Biloslavo. Durante il secondo panel, presieduto dall’eurodeputato spagnolo di Ecr Jorge Buxadé, si è discusso della gestione efficace delle frontiere esterne e il Piano Mattei per l’Africa.