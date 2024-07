Traffico Roma del 02-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazionein diminuzione sulla principale rete viaria della capitale restano rallentamenti e code sul Raccordo Anulare tra laFiumicino via Pontina a lungo le carreggiate attenzione e segnalato anche un incidente sempre per incidente momentaneamente chiusa via di Brava all’altezza di via del Pescaccio nelle due direzioni inevitabili ripercussioni per ilCi spostiamo via del Foro Italico tratto della tangenziale code a tratti tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni ricordiamo che sulla tangenziale chiusa in direzione del Foro Italico uscita Casilina verso via del Pigneto Q anche l’ingresso in tangenziale da via Prenestina per le due direzioni sempre sulla tangenziale lavori di notte la Galleria della Nuova Circonvallazione è chiusa tra le 22 e le 6 in direzione di San Giovanni mettere per un intervento sul gasdotto resta chiusa via Casal del Marmo 3 via Trionfale via della Stazione di Ottavia la riapertura è prevista per domani mercoledì 3 luglio ma per i dettagli di queste di altre notizie potete il sito