Traffico Roma del 02-07-2024 ore 18 | 30

(Di martedì 2 luglio 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare ancora coda in carreggiata esterna pertra laFiumicino via Tuscolana stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis e sperare e poi tra Nomentana e Prenestina coda tratti in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24-teramo tra via Fiorentini e raccordo anulare Andiamo su via Pontina per un incidente si sta in via Cristoforo Colombo e Tor de’ Cenci in direzione di Pomezia altre cose in carreggiata apposta per curiosi incidente anche sul Largo Rodolfo Lanciani con difficoltà per ilin prossimità della circonvallazione non ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni ricordiamo che per un intervento sul gasdotto resta chiusa via Casal del Marmo 3 a via Trionfale via della Stazione di Ottavia la riapertura è prevista per domani mercoledì 3 luglio non si escludono difficoltà per ilma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito punto.