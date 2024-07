Tour de France 2024 tappa di oggi 2 luglio | percorso orari tv Subito il Galibier

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Non si scherza più alde. La Grande Boucle saluta l’Italia per tornare Oltralpe: quartache parte da Pinerolo ed arriva a Valloire conle Alpi protagoniste. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con, altimetria, favoriti e programma.Si parte da Pinerolo per arrivare a Valloire dopo 139.6 chilometri, ma soprattutto 3600 metri di dislivello. Poco dopo alla partenza, si comincerà a salire verso il Sestrière, un lungo GPM di seconda categoria che porterà a oltre 2000 metri di altitudine (39.9 km al 3,7%). Si planerà al termine di una rapida discesa a Cesana Torinese e si risalirà verso il Col de Montegenèvre, sconfinando in Francia (8.3 km al 5,9%). Si entrerà così nella regione delle Hautes-Alpes, si passerà da Briançon e non ci sarà molto spazio per prendere fiato verso il Col du, un hors catégorie a 2642 metri di altitudine (23 km al 5,1%).