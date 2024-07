Tabellone Europei calcio 2024 | gli incroci dai quarti alla finale Date programma orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono otto le squadre rimaste in corsa per il titolo aglidi, in corso in Germania: idisi disputeranno venerdì 5 e sabato 6, mentre le semifinali andranno in scena martedì 9 e mercoledì 10, infine la finalissima si giocherà domenica 14. Nella parte alta della Spagna affronterà la Germania padrona di casa, con la vincente che in semise la vedrà con la vincente della sfida tra Portogallo e Francia. Nella parte bassa, invece, i Paesi Bassi affronteranno la Turchia, e la vincente, nel penultimo atto, sfiderà una tra Inghilterra e Svizzera. La diretta tv deglidisarà affidata a Rai e Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go, Now, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita per tutte le partite da OA Sport.