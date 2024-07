Stupore al Tour de France | un ciclista pedala a tutta velocità ma le sue ruote girano al contrario

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 2 luglio 2024) Nel corso della terza tappa deldel'attenzione si è posta sulse Fabien Grellier quando le telecamere lo hanno inquadrato asfrecciare in rettilineo, mentre ledella sua bici sembravano girare in senso inverso. Un paradosso contro ogni legge della fisica che ha mandato in tilt tifosi e appassionati e divertito i cronisti. .