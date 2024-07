Strane lettere sono apparse nell’atmosfera della Terra | da dove arrivano

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 2 luglio 2024) La missione Global-scale Observations of the Limb and Disk (GOLD)Nasa ha osservato una serie di formazioni luminose che riprendono la forma di due: X e C. Hanno un origine diversa ma indicano tutte e due la stessa cosa: la relazione tra le fasce più alte dell'atmosfera e quelle più basse è più intensa di quello che gli scienziati pensavano. .