Storie e prospettive delle Settimane sociali raccontate da Pedrizzi

(Di martedì 2 luglio 2024) Si apre domani a Trieste la cinquantesima edizione. Lesi erano tenute fin dal 1907 (il tema fu: “Movimento cattolico e azione sociale. Contratti di lavoro, cooperazioni, organizzazioni sindacali, scuole”) per ben cinquanta edizioni, poi si erano interrotte nel1970 (l’ultimo argomento trattato a Brescia fu: “Società industrializzata e condizioni umane”), senza che ancora oggi si conoscano i responsabili di quella sciagurata decisione e tanto meno le motivazioni che portarono alla chiusura di un ciclo fecondo di attività culturali del mondo laicale cattolico. Anche se è intuibile che la causa principale della soppressione potrebbe essere ricercata in “quella malattia – come la definì il filosofo Del Noce – che può essere mortale: il senso di subalternità nei confronti di altri progetti culturali”, che negli anni del post concilio si fece più acuto che mai, mettendo in crisi tutto l’associazionismo cattolico e l’idea stessa di una Dottrina Sociale Cristiana.