Spot Lgbt è scontro aperto tra Pillon e pubblicitari

(Di martedì 2 luglio 2024) (Adnkronos) – E’ ormaitra ie Simone. La ‘miccia’ è lo‘Idealista’, mandato in onda durante il Pride sulle tv nazionali, che mostra in primo piano due uomini che si baciano appassionatamente. Lo, oggetto di feroci critiche da parte dell’ex senatore -che in un post su X ne ha condannato apertamente la diffusione- ha dato origine ad un acceso botta e risposta tra iitaliani e. “restituisce un quadro di un pezzo di paese retrogrado. Sono temi superati nel mondo civile, ma in ltalia siamo ancora qui a discutere sul bacio tra uomini o donne che siano”, dice all’Adnkronos Vicky Gitto, uno tra i più importantiitaliani, ideatore delloPupa a Sanremo 2024 in cui due ragazze fuggivano assieme, e che scatenò ugualmente a suo tempo le ire di- “Purtroppo questi proclami strillati ai quattro venti e viralizzati sul web sono negativi e dannosi, creano spaccature e distanza sociale.