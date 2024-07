Sono Don Daniel si finge prete per entrare in Vaticano | ma è un ricercato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 luglio 2024 – Gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato Borgo e dell’Ispettoratohanno eseguito un mandato di arresto europeo, ai fini dell’estradizione, emesso dalle autorità polacche nel 2015 nei confronti di un 49enne polacco. In particolare, il 49enne, vestito in abiti talari, si è presentato ai varchi di accesso a piazza San Pietro riferendo di essere tale “Don” e che doveva accedere per incontrare alcuni prelati che erano all’interno. I poliziotti dell’Ispettorato, a seguito di accertamenti, hanno appurato che lo stesso aveva declinato false generalità e che, in realtà, eradalle autorità polacche perché gravemente indiziato del reato di appropriazione indebita commesso in Polonia.