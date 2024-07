Simona Molinari in concerto in Piazza Duomo inaugura Amalfi in Jazz

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 2 luglio 2024)inaugurerà la rassegna “in”, in, nello scenario straordinario della Costa d’. L’incanto sta per spalancarsi. La notte diè pronta a brillare. La voce sofisticata e meravigliosa diinaugurerà la rassegna “in”, questo venerdì 5 luglio 2024 alle ore 22.è pronta a trasformarsi in .