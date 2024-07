Silvia la mamma di due bimbi nati a 24 settimane “Mi sono sentita anche io in un’incubatrice lontana da tutti”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 2 luglio 2024)De Girolamo ha scritto a Fanpage.it per raccontare i giorni trascorsi in terapia intensiva neonatale con i suoi due bambiniprematuri ad appena 24, che per 3 mesi hanno lottato per continuare a vivere. Ci ha rivelato i dubbi, il dolore e la paura di una situazione che ha portato lei e suo marito a rimanere isolati dal mondo e lo ha fatto perché non accada ad altre famiglie, di sentirsi le sole al mondo. .