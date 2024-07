Sicurezza maggiore protezione anche fuori casa grazie a Verisure

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) (Adnkronos) - Laper gli italiani si estendeal didalle mura domestiche con il servizio via app “con Me” sviluppato da, azienda leader nel settore della, che conferma così il proprio impegno nel rispondere alle esigenze dicompleta e continua di una società in continua evoluzione. Frutto di un'attenta analisi delle nuove preoccupazioni e necessità delle persone, "con Me" si avvale delle recenti aperture normative in materia di1 per offrire ai clientiassistenza immediata e proattiva in qualsiasi situazione di rischio, sia dentro che, tramite l'app Myper dispositivi mobili. Il cliente diventa così il fulcro di un sistema dia tutto tondo.