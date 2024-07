Siccità è allarme in Sicilia | Negli invasi solo il 25% di acqua

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 2 luglio 2024) Il Capo Dipartimento della Protezione civile inSalvo Cocina all'Adnkronos: "Sull'irriguo la battaglia è persa in partenza, ma ci sono anche due bacini per idropotabile che hanno problemi seri di esaurimento" L'in"sta lentamente diminuendo, man mano che si consuma e non piove", al momento è "al 25 per cento .