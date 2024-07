Seriate camion si ribalta sullo svincolo dell’Asse | chiusura notturna - Foto e video

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di martedì 2 luglio 2024) VIABILITÀ. L’incidente nel primo pomeriggio di martedì 2 luglio all’altezza dellodi accesso all’Asse interurbano, nei pressi dell’ex «XX Secolo». Ferite lievi per il conducente. Pomeriggio di code in tutta la zona. Proseguono le operazioni di bonifica: un tratto della 671 resterà chiuso almeno per tutta la notte tra martedì 2 luglio e mercoledì 3.