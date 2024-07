Sequestrato il tesoro del boss Patrizio Bosti | 4 milioni di euro e 48 orologi di lusso

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 2 luglio 2024) Ildell’Alleanza di Secondigliano nascosto in un bunker di Agnano: le forze dell’ordine hannoquattrodidi contanti in un bunker di Agnano. L’operazione è avvenuta nell’ambito dell’inchiesta culminata con il nuovo arresto per ildel clan Contini,, che impartiva ordini dal 41 bis. Trovati anchee L'articoloildel: 4die 48diTeleclubitalia. .