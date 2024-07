Sequestrati componenti per assemblare droni a Gioia Tauro | arrivano dalla Cina e sono destinati all’uso bellico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Sei container contenentiper l’assemblaggio dia uso. Questa è la scoperta fatta da parte del Comando provinciale di Reggio Calabria della Guardia di finanza, in collaborazione con l’Ufficio delle dogane, nel porto di. Il materiale, sequestrato in relazione all’ipotesi di traffico internazionale di armi al termine dell’indagine coordinataProcura della Repubblica di Palmi, era provenientee diretto in Libia. A far suonare il campanello d’allarme da parte delle autoritàstate le anomalie riscontrate nella documentazione doganale. I container, infatti, avrebbero dovuto trasportare materiali per l’assemblaggio di generatori eolici di energia elettrica. La scansione radiogena ha consentito alla Guardia di Finanza di constatare come le, celate sotto alcuni carichi di copertura con lo scopo appunto di depistare eventuali controlli, erano in realtà volte all’assemblaggio diper usostazza complessiva superiore alle 3 tonnellate,lunghezza di oltre 10 metri e dall’apertura alare di circa 20 metri.