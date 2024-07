Sequestrate in porto Gioia Tauro parti di droni per uso bellico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Componenti per l'assemblaggio diper usosono stati sequestrati neldidal Comando provinciale di Reggio Calabria della Guardia di finanza in collaborazione con l'Ufficio delle dogane. Le componenti, provenienti dalla Cina e contenute in sei container, erano dirette in Libia. L'operazione che ha portato al sequestro é stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, diretta da Emanuele Crescenti. .