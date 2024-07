“Se non ti faccio fuori è perché c’è un bambino” | le minacce ai traditori della ‘ndrangheta a Como

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 2 luglio 2024) Vincenzo Milazzo era tra gli ex leader del traffico di droga nel Comasco e vicinissimo al capoLocale di 'ndrangheta di Canzo Luigi Vona. Aveva allontano e minacciato uno dei suoi fedelissimi quando scoprì che questo aveva rubato per uso personaledroga: "Se non tiè soltantoc'è un bambino". .