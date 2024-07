Satnam Singh poteva essere salvato arrestato il datore di lavoro del bracciante indiano morto a Latina

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 2 luglio 2024) La procura ha chiesto l'arresto di Antonello Lovato. Per lui l'accusa è omicidio volontario con dolo eventuale. Le condizioni del lavoratore, con il braccio tranciato, erano troppo gravi per non accorgersi che c'era rischio di morte.