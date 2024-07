Salute | incontinenza urinaria per 5 mln italiani più colpite le donne

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 2 luglio 2024) (Adnkronos) – L', definita come "una qualunque perdita di urine lamentata", interessa più di 5 milioni di cittadini in Italia: il 20-30% dellee il 2-11% dei maschi in età adulta. Tale percentuale nellesale al 32-64% durante la gravidanza e al 55% nella popolazione anziana di entrambe i sessi. E a .