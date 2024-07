Sacchi DIFENDE Spalletti | Colpa sua? No è stato soltanto SFORTUNATO Vi spiego il perché

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 2 luglio 2024) Arrigo, ex tecnico, ha difeso Luciano, CT dell’Italia nonostante l’eliminazione da Euro 2024: le dichiarazioni Intervida Sport Mediaset, Arrigoha difeso, CT dell’Italia. PAROLE – «è bravo, però èsfortunatissimo. E’ arrivato all’ultimo momento, però è un allenatore che sa delle cose. Bisogna dire, anche con dispiacere, che non vanno selezionate persone non affidabili. .