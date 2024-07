Sabaudia Fugge a bordo dell’auto alla vista dei Carabinieri 45enne finisce in manette

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 2 luglio 2024)– Nella serata di ieri a Latina, idella Stazione di Borgo Grappa, hanno arrestato, in flagranza, un, residente a(LT), pluripregiudicato, in atto sottopostomisura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di(LT). Nella circostanza l’uomo, mentre era a Latina in zona Borgo L'articolodeiinTemporeale Quotidiano. .