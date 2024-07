Roma il professore accusato di aver molestato le alunne 11enni ottiene il rito abbreviato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – Ildile suein un istituto paritario diha scelto di essere processato con il. La misura, richiesta dai suoi avvocati. prevede l’utilizzo del solo fascicolo delle indagini preliminari, in cambio dello sconto di un terzo della pena qualora l’imputato fosse considerato colpevole. Il processo è fissato al 15 ottobre. Nel procedimento si sono costituiti i genitori delle bambine che sarebbero state vittima di molestie. Sono stati loro a far scattare l’indagine, dopoascoltato le testimonianze delle figlie. Da quanto è emerso, le violenze avrebbero avuto luogo tra la fine del 2022 e il maggio del 2023, specie quando levenivano chiamate alla cattedra dall’insegnante per correzioni o interrogazioni.