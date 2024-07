Rissa da saloon al negozio di tatuaggi spunta una mazza da baseball | un denunciato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 luglio 2024) Bergamo. “Sembrava di essere dentro un film di Quentin Tarantino”. Forse chi l’ha detto esagera un po’. Di sicuro non c’erano le pistole dei gangster di Pulp Fiction. E nemmeno la katana usata da Uma Thurman in Kill Bill. Unaperò sì, quella c’era. Qualcuno dice da, altri addirittura unachiodata. L’avrebbe usata il proprietario del salone diin città che martedì pomeriggio (2 luglio, intorno alle 16), si è trovato indue persone dalle intenzioni all’apparenza poco amichevoli. “Per come si era messa sembrava una spedizione punitiva – racconta chi ha visto qualcosa -. C’erano due tizi, uno con l’aria da picchiatore e l’altro che urlava qualcosa”. Che cosa, non è dato sapere. Di sicuro, non volevano uno.