Regolamento Austria-Turchia | cosa succede in caso di pareggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Ildi, match valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, manifestazione continentale in corso di svolgimento in Germania. La squadra di Ralf Rangnick vuole confermarsi come la sorpresa più grande del torneo assicurandosi la qualificazione ai quarti di finale e putando sempre più in alto, visto il bel gioco espresso. I ragazzi di Vincenzo Montella possono giocarsi le loro carte e proveranno a sfruttare ogni occasione per raggiungere il turno successivo.Ildiprevede che, indial termine dei novanta minuti regolamentari, le due squadre, disputino due tempi supplementare da quindici minuti ciascuno. Qualora la situazione di parità persistesse ulteriormente, l’esito della partita si andrebbe a decidere nella lotteria dei calci di rigore: cinque tiri per parte e, indi parità, prosecuzione ad oltranza.