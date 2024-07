Ravenna sequestrato un albergo del litorale | ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – Era stata sospesa già dallo scorso mese di settembre, con apposita ordinanza del Suap (Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive ed Economiche), per accertate carenze in materia edilizia e antisismica. Stiamo parlando dell’attività ricettiva di una struttura alberghiera situata sulte. Nonostante la sospensione, il proprietario, inottemperante al provvedimento, ha proseguito abusivamente la propria attività, rendendo necessario l’intervento coattivo della forza pubblica. Nella mattinata odierna, agenti della polizia locale disono quindi intervenuti presso l’hotel in questione per facilitare il più possibile il rilascio delle camere da parte dei circa 90 alloggiati e apporre i sigilli alla struttura.