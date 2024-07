Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 2 luglio 2024) Può bastare una leggerissima ombra sul bassoventre, seppure su un corpo dalle forme perfette, per scatenare la domanda: "Pancia, ma sei incinta?". È successo adche due giorni fa ha postato due immagini in cui si mostra in bikini con il compagno Goffredo Cerza. Volerci vedere una panciaè un .