Quando parte oggi la tappa del Tour de France 2024 | orari 2 giugno tv streaming

(Di martedì 2 luglio 2024), martedì 2 luglio, si corre la quartadelde. Arrivano le montagne e si inizia a fare sul serio, con una delle frazioni più attese dell’intera Grande Boucle, che saluta l’Italiando da Pinerolo per rientrare in Francia e arrivare a Valloire dopo la scalata del mitico Col du Galibier. Grande attesa per un altro episodio del duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELDEDALLE 13.15 Sono solo 139 i chilometri da percorrere, ma infarciti di salite per un totale di 3600 metri di dislivello. Subito dopo lanza si comincerà a salire verso il Sestrière, un lungo GPM di seconda categoria che porterà a scollinare ad oltre 2000 metri di altitudine (sono praticamente 40 chilometri al 3,7%).