Prenotano la vacanza a Ravenna ma l’hotel è abusivo Arrivano i vigili in camera | sgomberati 90 turisti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Hanno dovuto sloggiare dalla loro camere i 90ignari del fatto cheche avevano prenotato era. Questa mattina gli agenti della polizia municipale sono arrivati nella struttura per liberare tutte le camere e apporre i sigilli. Con la stagione estiva appena iniziata, l’albergo aveva già riempito quasi tutte le camere. Ma il titolare non avrebbe potuto accettare neanche le prenotazioni. Dallo scorso settembre, infatti, l’attività era stata sospesa dal Comune di. I tecnici comunali avevano rilevato infatti carenze in materia edilizia e antisismica. Il titolare delperò avrebbe ignorato la sospensione della sua attività. E avrebbe quindi continuato a tenere aperto il suo hotel negli ultimi mesi. Una volta che il Comunete ha scoperto che l’attività andava avanti, sono dovuti intervenire iurbani.