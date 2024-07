Portogallo Ronaldo si ripresenta dal dischetto e supera Oblak | le scuse ai tifosi | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) E’ stata una partita molto particolare per Cristianonegli ottavi di finale di Euro 2024 trae Slovenia. La gara si è conclusa ai calci di rigore dopo lo 0-0 iniziale. La sfida di Francoforte ha regalato tante emozioni e si è decisa dal. Al 105? Cristianosi è presentato dalma si è fatto ipnotizzare da. La reazione è stata sorprendente: CR7 è scoppiato a piangere. Cristianoha dimostrato grande personalità e si èto dalnella lotteria dei rigori: questa volta il tiro è angolato e imprendibile per il portiere, poi leai. Cristianoapologised to the fans of Portugal after he scored. ??? pic.twitter.com/iSEL8QHFOi — TC (@totalcristiano) July 1, 2024 L'articolosidal: leaiCalcioWeb.