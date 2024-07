Pogba | Non sono finito ho ancora un contratto con la Juve ma c’è silenzio

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 2 luglio 2024) (Adnkronos) – Paul"non èè qua e fin quando non vedrete me dire chestate tranquilli. Ho una voglia di tornare incredibile, mi sento come un bambino che vuole essere professionista. Mi alleno, faccio tutto il possibile per tornare in campo". Queste le parole del giocatore ai microfoni di .