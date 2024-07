Pnrr | Meloni ' da Ue ok a V rata smentito chi scommetteva contro per vantaggio elettorale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Sono molto contenta di annunciare che la Commissione Europea ha approvato oggi il pagamento della quintadel. Abbiamo raggiunto gli obiettivi previsti per questa, abbiamo fatto anche qualcosa di più: a dicembre avevamo inviato la richiesta per 10 miliardi 600 milioni, ma a maggio 2024 abbiamo raggiunto due ulteriori obiettivi e questo ci consentirà di ricevere 400 milioni in più e arrivare a 11 miliardi con il pagamento di questa quinta". Lo annuncia in un video la premier Giorgia. "E' un'ottima notizia per l'Italia, è un'ottima notizia per i cittadini, ed è una notizia - rimarca - che ancora una volta smentisce quanti avevano scommesso sul fallimento di questo governo, quanti speravano in cuor loro che l'Italia potesse perdere i soldi dell'Europa per ottenere magari unmentre lo dicevano, ma non è andata così.