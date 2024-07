Pnrr | Fitto ' ok a V rata frutto proficua collaborazione con Ue'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "E' stato un iter complesso,di unatra l'Unione europea e il governo italiano". Così il ministro per gli Affari europei, Raffaele, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, sul via libera dell'Ue sulla V. Il ministro esprime "piena soddisfazione" sottolineando il "lavoro congiunto importante" con l'Ue che ha permesso questo "passo avanti".